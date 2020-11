Le système Jet Clean nettoie, lubrifie et recharge le rasoir

Le système Jet Clean maintient votre rasoir en parfait état, pour des résultats impeccables jour après jour. Les lames et les têtes sont parfaitement nettoyées et lubrifiées, tandis que le rasoir est entièrement rechargé en 1 heure. Inclut 1 flacon de liquide Jet Clean, permettant jusqu'à un mois de nettoyage. Le liquide Jet Clean est un liquide de nettoyage à base d'eau. Il nettoie parfaitement les têtes de rasage et les lubrifie, pour des résultats dignes d'un rasoir neuf.