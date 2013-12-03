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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
45 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Récompenses
4.0
sur 6
443
Avis
82%
recommandent ce produit
Melvin
03/12/2013
België
Un produit pratique et fiable
Un produit tout ce qu'il y a de plus complet, répondant parfaitement aux attentes motivants son achat. Il s'avère pratique et simple d'utilisation, muni d'une durée de vie (batterie) des plus compétitives et d'une fiabilité remarquable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Phil69
03/12/2013
België
Vraiment génial
J'ai acheté ce rasoir l'an dernier... Vraiment super content. Il fonctionne parfaitement. Aucun problème à signaler.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Marcel
21/05/2012
België
Pratique, silencieux
Presque pas de bruit, souplesse. Un petit moins concernant le nettoyage de l'appareil, il faut démonter l'ensemble des têtes pour avoir un entretien parfait. Note très positive quand même par rapport à mon ancien rasoir (Braun).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.