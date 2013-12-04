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Niet meer leverbaar
DualPrecision en GyroFlex 2D
45 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
Prijzen
4.0
van 5
443
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
leerdammer
04/12/2013
België
een zeer goed en sterke scheerkoppen
dit toestel is zeer goed zeer sterke koppen die beweegbaar en lang zullen meegaan. K'ben tevreden van dit product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Jolie
03/12/2013
België
handig in gebruik en uitstekende prestatie
Degelijk product: handig in gebruik, gemakkelijk schoon te maken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Lowietje
02/12/2013
België
zeer goed apparaat
voldoet uitstekend aan voor wat het gemaakt is.iutstekend scheerapparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.