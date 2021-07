Une image nette, quel que soit l'endroit où vous êtes installé grâce au zoom numérique x 3

Vous pouvez régler le zoom numérique x 3 comme bon vous semble, quelle que soit votre distance par rapport au téléviseur. Vous pouvez également incliner et déplacer l'angle de vue pour une image parfaite, même si votre téléviseur est placé dans un coin de la pièce, et non directement devant le canapé.