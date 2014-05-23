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Arrêté
ORT7500/10
La radio vintage
Profitez d'un bon moment avec cette radio Vintage. Tout le charme des années 50 avec un design inspiré par le modèle Philips de 1955, un son exceptionnel aux basses puissantes, des stations FM et DAB+ parfaitement claires, ainsi que la diffusion sans fil par streaming de musique provenant de smartphones via Bluetooth.
Bluetooth®
DAB+, FM
Port USB pour charge
20 W
Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
3.5
sur 6
97
Avis
Tobe
23/05/2014
België
bijna te mooi om waar te zijn …
Lang geleden dat zo blij geweest ben met een toestel! Echt super. Wel 1 serieus minpunt: mijn jongste heeft - natuurlijk als eerste - ontdekt dat ie hem met z'n iphone volledig kan besturen; de app werd automatisch geïnstalleerd. Op zich natuurlijk handig maar dat zou ook uitgeschakeld moeten kunnen worden want nu gijzelt hij de radio als het hem uitkomt.
Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio
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rombiejaantje
28/12/2013
België
zeer goede radio
Ik ben sinds gisteren in het bezit van deze prachtige radio. Als radioliefhebber ben ik aangenaam verrast van zijn warme krachtige bass-klank. Een dikke chapeau voor Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio
Oui, je recommande ce produit
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C1309T
18/10/2015
Deutschland
Acheteur vérifié
DAB+ mit Charme
Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-Radio
Oui, je recommande ce produit
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