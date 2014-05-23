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Arrêté

Radio Vintage

ORT7500/10

3.5

| (97) Avis

La radio vintage

Profitez d'un bon moment avec cette radio Vintage. Tout le charme des années 50 avec un design inspiré par le modèle Philips de 1955, un son exceptionnel aux basses puissantes, des stations FM et DAB+ parfaitement claires, ainsi que la diffusion sans fil par streaming de musique provenant de smartphones via Bluetooth.

Voir tous les avantages

La radio vintage

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • Port USB pour charge

  • 20 W

Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et votre PC grâce à la technologie Bluetooth

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

97

Avis

23/05/2014

België

België

bijna te mooi om waar te zijn …

Lang geleden dat zo blij geweest ben met een toestel! Echt super. Wel 1 serieus minpunt: mijn jongste heeft - natuurlijk als eerste - ontdekt dat ie hem met z'n iphone volledig kan besturen; de app werd automatisch geïnstalleerd. Op zich natuurlijk handig maar dat zou ook uitgeschakeld moeten kunnen worden want nu gijzelt hij de radio als het hem uitkomt.

Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio

Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio

28/12/2013

België

België

zeer goede radio

Ik ben sinds gisteren in het bezit van deze prachtige radio. Als radioliefhebber ben ik aangenaam verrast van zijn warme krachtige bass-klank. Een dikke chapeau voor Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-radio

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18/10/2015

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

DAB+ mit Charme

Das Radio ist wirklich toll. Es ist nett anzusehen und kann auch das, was es soll. Die Bedienung könnte etwas komfortabler sein. Das ist jedoch nicht wirklich schlimm. Hat man einmal den Aufwand betrieben und alles wunschgemäß eingerichtet, ist alles gut. Auch die APP zur etwas komfortableren Steuerung hilft da ein wenig, ist aber kein wirkliches MUSS. Ich würde das Radio weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-Radio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ORT7500 Original-Radio

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