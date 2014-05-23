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Niet meer leverbaar
ORT7500/10
De originele radio
Breng die goede oude tijd terug met deze Original-radio. Het ontwerp is gebaseerd op een Philips-radio uit 1955 en gecombineerd met geweldige geluidsprestaties voor krachtige bas en kristalheldere DAB+/FM-radio. Bovendien kunt u via Bluetooth draadloos muziek streamen vanaf smart-apparaten.
Bluetooth®
DAB+, FM
USB-aansluiting voor opladen
20 W
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
3.5
van 5
97
Reviews & awards
Tobe
23/05/2014
België
bijna te mooi om waar te zijn …
Lang geleden dat zo blij geweest ben met een toestel! Echt super. Wel 1 serieus minpunt: mijn jongste heeft - natuurlijk als eerste - ontdekt dat ie hem met z'n iphone volledig kan besturen; de app werd automatisch geïnstalleerd. Op zich natuurlijk handig maar dat zou ook uitgeschakeld moeten kunnen worden want nu gijzelt hij de radio als het hem uitkomt.
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
rombiejaantje
28/12/2013
België
zeer goede radio
Ik ben sinds gisteren in het bezit van deze prachtige radio. Als radioliefhebber ben ik aangenaam verrast van zijn warme krachtige bass-klank. Een dikke chapeau voor Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio