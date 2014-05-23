Algemeen. Een schot in de roos! Het toestel is momenteel (januari 2014) moeilijk te krijgen. Uit een gesprek met Philips werd duidelijk dat het succes van de radio zo groot was dat het bijna overal in Nederland uitverkocht was. En niet zonder reden! Ontwerp. Ik ken de producten van Philips al meer dan 50 jaar. Kenmerken van Philips producten waren: kwalitatief grandioos maar ontwerp saai en Calvinistisch. Niet voor niets werd de techniek vaak gekopieerd -gejat- en dan in een meer sexy jasje gestoken. Nou, deze keer raakt onze nationale trots de roos in een keer. Wat een fraai ontwerp: geen vierkant doos, geen StarTrek achtige bediening, ronde hoeken, een strak front en alles tezamen toch een echo uit 1955. Zonder euforisch te worden: een sieraad in je kamer. Ingebruikname. Net als bijna alle afstandsbedieningen hebben de knoppen verschillende functies, afhankelijk van een gekozen menu. Daarnaast verbergt een lange sierstrip ook dat drukken op bepaalde plaatsen op die sierstrip ook nog een bedoeling heeft. Ik kwam er pas later achter dat je toch wel stevig moet drukken op die strip om de functie op te roepen die wilt hebben. Je moet dan de radio met een hand vasthouden en met de andere op de strip drukken. Het instellen werkt bijna intuïtief maar net niet. Dat betekent dat de gebruiksaanwijzing moet lezen die alleen in het Engels beschikbaar is. Ontvangstkwaliteit. Ik woon in een gedeelte van Nederland waar de ontvangst van GSP, GSM en radio mager te noemen is. Ik moest dus even zoeken naar een goed plekje voor de ORT7500, maar eenmaal gevonden gaf de ontvangst geen probleem meer. Aangezien ik het apparaat gekocht had voor zijn DAB+ ontvangst, heb ik de FM voor kennisgeving aangenomen. De DAB+ ontvangst is fantastisch: geen gesis, geruis of weglopende afstemming (het lijkt wel alsof het hele begrip AFC niet meer gebruikt in analoge radio's). Ondertussen zijn er voldoende DAB+ stations beschikbaar; zowel via de Publieke- als via de Commerciële omroepen. Geluidskwaliteit. Alweer: grandioos. Zoals al gezegd: geen gesis, gesuis, geruis of gekraak. Het ontbreken van een toonregeling is, voor wat mij betreft, geen enkel probleem. Het karakter van het geluid is zo ingesteld dat het een goed gemiddelde is en dat er voor zorgt dat de muziek warm wordt weergegeven en het gesproken woord niet met een overdreven bas binnenkomt. Verdere vormgeving. Er zijn twee dingen die graag anders had gezien. Ten eerste de verlichting. Ik vind dat de ontwerpers beter een amberkleurig, een meer "gloeilampjes" licht hadden kunnen nemen in plaats van dat koude, blauw/witte hightech LED licht. Ten tweede had de sprietantenne van het toestel de mogelijkheid moeten hebben om deze weg te halen en zelf een antenne aan te sluiten die je kan verbergen. Ik vind de constante aanwezigheid van de sprietantenne een anachronisme. Ook handig om te weten. Philips heeft een gratis te downloaden Philips DigitalRadio applicatie (app). Hiermee kan je van je IOS (iPad, iPhone, iPod) toestel en of je Android GSM een afstandsbediening voor de ORT maken. De mogelijkheid om via BlueTooth te streamen of het gebruik van AirPlay of WIFI is voor mij geen pre of contra: ik koop een radio en niet ene begin van een centrale mediaspeler. Wil je al die mogelijkheden: koop dan een daarvoor ontworpen apparaat.