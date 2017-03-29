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Arrêté

Minichaîne hi-fi

NTRX500/10

3.3

| (8) Avis

Des lecteurs de CD exceptionnels

Les basses sont ébouriffantes sur ce système de 650 W avec basses NX idéal pour la fête. Laissez la fonction Auto DJ mixer les pistes de votre appareil USB, diffuser de la musique stockée sur n'importe quel smartphone grâce à la connexion Bluetooth®, et créer des effets de lumière à 260 K, pour une fête réussie.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Des lecteurs de CD exceptionnels

  • 650 W

  • Bluetooth

Des ampoules LED 260 K pour une ambiance festive

Des ampoules LED 260 K pour une ambiance festive

Ajoutez à toutes vos fêtes une atmosphère, une passion grâce aux milliers d'ampoules colorées qui scintillent, clignotent et suivent le rythme de votre musique. Choisissez facilement des couleurs adaptées à votre ambiance ou sélectionnez l'une des nombreuses présélections du système. Appuyez sur le bouton NX bass pour un spectacle lumineux encore plus intense.

Mixez automatiquement vos pistes sur lecteur USB avec la fonction Auto-DJ

Mixez automatiquement vos pistes sur lecteur USB avec la fonction Auto-DJ

Vous pouvez automatiser vos mixages avec Auto-DJ, qui mélange automatiquement les pistes depuis un lecteur USB connecté. Ajoutez des effets sonores avec la molette DJ. Faites trembler les murs !

Puissance de sortie totale de 650 W eff. / 8 800 W PMPO

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

8

Avis

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

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Cet avis concerne le produit NTRX500 HiFi-Minisystem

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01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

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28/05/2017

Sverige

Sverige

Den är grym

[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit NTRX500 Mini Hi Fi-system

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