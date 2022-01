Mixez vos pistes avec la fonction DJ Crossfader

Devenez le roi de la fête ! La fonction DJ Crossfader vous permet de combiner vos pistes préférées entre les canaux A et B. Ainsi, vous pouvez passer facilement d'une chanson à l'autre. Il vous suffit de sélectionner le périphérique de sortie pour la platine A (USB, Bluetooth®, CD, Audio in ou tuner) pour démarrer la musique, puis de sélectionner le périphérique d'entrée pour la platine B (USB ou Audio in). Pour changer de piste, faites glisser l'atténuateur d'un côté à l'autre pour une transition en douceur, sans interrompre la fête.