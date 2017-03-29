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  • Foto van productdetail
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Niet meer leverbaar

Mini-HiFi-systeem

NTRX500/10

3.3

| (8) Reviews & awards

De ultieme soundmachines

De overdonderende NX-bas van dit 650W-systeem brengt elk feest op gang. Mix nummers op uw USB-apparaat met Auto DJ, stream muziek via Bluetooth® vanaf een smartphone en gebruik 260K-lichteffecten voor een knallend feest.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

De ultieme soundmachines

  • 650 W

  • Bluetooth

260 K LED-lampen voor een knallende feestsfeer

260 K LED-lampen voor een knallende feestsfeer

Creëer de ultieme sfeer voor elk feestje met duizenden gekleurde lampen die knipperen en golven op de maat van de muziek. Kies eenvoudig lichtkleuren die bij uw thema passen of kies een van de vele voorkeuzeprogramma's van het systeem. Druk op de NX-basknop om de lichtshow nog intenser te maken.

Auto-DJ voor automatisch mixen van tracks op USB-stick

Auto-DJ voor automatisch mixen van tracks op USB-stick

U kunt uw muziek automatisch laten afspelen met Auto-DJ. Hiermee worden nummers automatisch gemixt op een aangesloten USB-stick. Voeg geluidseffecten toe met het DJ jogwheel. Non-stop muziek!

Totaal uitgangsvermogen van 650 W RMS / 8800 W PMPO

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

8

Reviews & awards

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem

01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem

28/05/2017

Sverige

Sverige

Den är grym

[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor NTRX500 Mini Hi Fi-system

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor NTRX500 Mini Hi Fi-system

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.