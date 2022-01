Handgrepen en wieltjes voor eenvoudig vervoer

Breng geweldig geluid waar u het nodig hebt, beneden, boven, binnen of buiten. NITRO-audio-oplossingen passen perfect in elke ruimte, omdat ze weinig ruimte innemen en beschikken over handige geïntegreerde bedieningselementen zonder kabelwirwar. Sluit de oplossing aan op uw TV of PC en laat muziek en films grootser klinken dan ooit. Met de ingebouwde handgrepen en wieltjes is het het ultieme geluidssysteem voor tuinfeesten.