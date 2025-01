D'autres possibilités que les fritures à l'air avec les 16 modes de cuisson

Vous avez le choix entre 16 fonctions, de la cuisson de pâtisseries au grill en passant par la décongélation et le réchauffage. Les réglages offrent une plage de température débutant à 40 ℃ et un temps de fonctionnement pouvant atteindre 24 heures, ce qui rend possibles la déshydratation et la fermentation.