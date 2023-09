Obtenez une coupe régulière et des bords nets

La tondeuse et son multi-sabot offrent 19 hauteurs de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de précision allant jusqu’à 0,2 mm pour des barbes plus courtes et plus longues. Le design étroit de la tondeuse de précision permet de créer facilement des bords et des finitions nets. Rasez vos joues, votre menton et votre cou grâce à la tondeuse en métal pour parfaire votre style.