ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

All-in-One TrimmerSabot de précision réglable 1-3 mm

CP2133/01

Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un

Ce sabot conçu pour votre tondeuse tout-en-un vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble, avec différents réglages. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !

Voir tous les avantages

Produits compatibles

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 7000, reconditionnée

MG7920/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 7000, reconditionnée

MG7940/75R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 9000, reconditionnée

MG9540/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 9000, reconditionnée

MG9555/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7940/75

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000

MG7950/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 9000

MG9555/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 7000, reconditionnée

MG7940/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 7000, reconditionnée

MG7950/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Série 9000, reconditionnée

MG9530/15R1

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un

  • Tondeuse tout-en-un

  • Noir

  • Taille : 1-3 mm

Spécificités Techniques

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.