All-in-One Trimmer

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CP2133/01
Sabot barbe réglable pour votre tondeuse tout-en-un
Ce sabot conçu pour votre tondeuse tout-en-un vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble, avec différents réglages. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !
MG7920/15R1
MG7940/75R1
MG9540/15R1
MG9555/15R1
MG7940/75
MG7950/15
MG9555/15
MG7940/15R1
MG7950/15R1
MG9530/15R1
Tondeuse tout-en-un
Noir
Taille : 1-3 mm