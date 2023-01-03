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  • Un seul outil pour une précision ultime
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All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7950/15

4.4
| (1778) Avis | 90% recommandent ce produit
Un seul outil pour une précision ultime
Personnalisez votre look avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 15 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Le sabot de précision permet une coupe régulière à la hauteur souhaitée.
Voir tous les avantages

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour une précision ultime

  • 15 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Sabot de précision

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Technologie BeardSense

Coupe régulière en un seul passage

Coupe régulière en un seul passage

Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 3 mm, pour une coupe régulière à la hauteur souhaitée.

Des performances durables pour des résultats précis

Des performances durables pour des résultats précis

Les lames en inox restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.

Une tondeuse qui s’adapte à votre barbe

La tondeuse analyse la densité de la barbe 125x par seconde et augmente sa puissance exactement lorsque vous en avez besoin pour s’attaquer aux barbes denses, touffues ou plus longues.

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4.4

sur 6

1778

Avis

90%

recommandent ce produit

03/01/2023

België

België

Acheteur vérifié

Rapport qualité prix excellent

Compacte tient bien dans la main et solide! Donne la sensation de très bons matériaux. Coupe précise, agréable à manier. Je regrette un intermédiaire entre 9mm et 12mm

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

14/10/2022

België

België

Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse multifonctions

Tondeuse légère et puissante, efficace aussi bien pour les cheveux ou la barbe que pour le corps et les parties intimes en toute sécurité. J’aime avoir un seul apareil pour toutes ces opérations plutôt que plusieurs tondeuses spécialisées et celle-ci est impeccable. Elle a de plus une bonne autonomie et un design sobre et élégant.

Avantages

Un seul apareil pour les cheveux la barbe, le corps, et les parties intimes, en toute sécurité.

Contre

Les têtes un peu difficiles à retirer et à replacer, ainsi que les sabots un peu difficiles à différencier.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps

02/04/2022

België

België

Acheteur vérifié

Fait bien ce qu'on lui demande

Tonde cheveux 4mm impeccable, barbe 1 mm très bien et pour le cou ( peau fragile chez moi ) accessoire pour le corps laisse la peau parfaite. Très bon produit

Avantages

Complet et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm