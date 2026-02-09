Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
La tondeuse multistyles ultime
20 en 1 : visage, cheveux et corps
Sabot de précision
Technologie unique OneBlade
Le sabot breveté offre 11 hauteurs de coupe entre 1 et 3 mm, pour une coupe uniforme à la longueur exacte de votre choix.
La solution à mouvements rapides (6 000 par minute) vous permet d'éliminer les poils les plus longs. Son revêtement lisse et ses bords arrondis protègent la peau, pour vous permettre de styliser et raser votre barbe en tout confort. Rasez votre barbe avec précision en taillant les joues, le menton et le cou selon vos envies.
Les lames en acier de la tondeuse restent affûtées comme au premier jour, pour des performances durables. Aucune lubrification requise.
4.4
sur 6
466
Avis
93%
recommandent ce produit
Hjtv
09/02/2026
België
Acheteur vérifié
Précis, pratique, batterie tient bien, facile à nettoyer et à ranger
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Tondeuse 20-en-1
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Tondeuse 20-en-1
Robi1958
08/12/2025
België
Acheteur vérifié
Tondeuse de qualité
Tondeuse manifestement de qualité. Même les accessoires sont de qualité. Je ne l’ai pas encore beaucoup utilisée mais elle fonctionne bien. Il faudra voir sur le long terme pour ce qui concerne l’accu. Personnellement, cette tondeuse me convient.
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1
xplorer
17/07/2021
België
Acheteur vérifié
excellent
les deux rasoirs sont au top il n'y a rien à dire de plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 9000 MG9710/90 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 9000 MG9710/90 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
Par rapport à la tondeuse tout-en-un Philips sans élément de coupe de 41 mm