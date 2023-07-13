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Arrêté
MCM770/12
L'obsession du son
Préparez-vous à vivre une expérience sonore inoubliable avec cette nouvelle chaîne hi-fi composantes Philips et son tweeter à dôme en soie. Profitez d'une qualité de son optimale avec ses élégantes enceintes en bois et son boîtier en aluminium, qui garantissent une excellente précision et un contrôle parfait.
Tweeter à dôme en soie
60 W
Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.
La microchaîne composantes est fournie avec un support muni de trois pieds triangulaires. Il empêche la distorsion de fréquences audio due aux vibrations, à la surchauffe et aux interférences électromagnétiques produites par l'amplificateur et le changeur de CD. Grâce à cela, la reproduction sonore est excellente.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.4
sur 6
10
Avis
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Date d'utilisation 2023-06-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Date d'utilisation 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Oui, je recommande ce produit
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radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Oui, je recommande ce produit
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