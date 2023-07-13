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Arrêté

Heritage AudioChaîne Hi-Fi

MCM770/12

3.4

| (10) Avis

L'obsession du son

Préparez-vous à vivre une expérience sonore inoubliable avec cette nouvelle chaîne hi-fi composantes Philips et son tweeter à dôme en soie. Profitez d'une qualité de son optimale avec ses élégantes enceintes en bois et son boîtier en aluminium, qui garantissent une excellente précision et un contrôle parfait.

Voir tous les avantages

Profitez de la musique haute fidélité

L'obsession du son

  • Tweeter à dôme en soie

  • 60 W

Boîtier en aluminium du plus bel effet

Boîtier en aluminium du plus bel effet

Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.

Design haut de gamme du composant avec pied

Design haut de gamme du composant avec pied

La microchaîne composantes est fournie avec un support muni de trois pieds triangulaires. Il empêche la distorsion de fréquences audio due aux vibrations, à la surchauffe et aux interférences électromagnétiques produites par l'amplificateur et le changeur de CD. Grâce à cela, la reproduction sonore est excellente.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

10

Avis

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Date d'utilisation 2023-06-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Date d'utilisation 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Oui, je recommande ce produit

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