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Niet meer leverbaar

Heritage AudioHiFi-systeem met componentontwerp

MCM770/12

3.4

| (10) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-HiFi-systeem op componentbasis met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.

Bekijk alle voordelen

Geniet van HiFi-muziek

Bezeten van muziek

  • Zijden dome-tweeter

  • 60W

Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

De lichte alumimium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.

Hoogwaardig componentontwerp met standaard

Hoogwaardig componentontwerp met standaard

Het microsysteem met het componentontwerp wordt geleverd met een standaard met vier driehoekige poten. De standaard voorkomt dat er vervorming van audiofrequenties optreedt ten gevolge van trillingen, oververhitting en elektromagnetische storing die worden gegenereerd door de versterker en de CD-lader. Het resultaat is een vlekkeloze, geweldige geluidsreproductie.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

10

Reviews & awards

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Datum gebruik 2023-06-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Datum gebruik 2023-06-13

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