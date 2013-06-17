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Niet meer leverbaar
MCM770/12
Bezeten van muziek
Ga helemaal op in het kwaliteitsgeluid van het Philips-HiFi-systeem op componentbasis met zijden dome-tweeter. De elegante houten luidsprekers en aluminium behuizing verbeteren de geluidskwaliteit en staan garant voor precisie en controle.
Zijden dome-tweeter
60W
De lichte alumimium gegoten behuizing is bestand tegen hoge temperaturen en is zeer stevig, robuust en roestbestendig.
Het microsysteem met het componentontwerp wordt geleverd met een standaard met vier driehoekige poten. De standaard voorkomt dat er vervorming van audiofrequenties optreedt ten gevolge van trillingen, oververhitting en elektromagnetische storing die worden gegenereerd door de versterker en de CD-lader. Het resultaat is een vlekkeloze, geweldige geluidsreproductie.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
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3.4
van 5
10
Reviews & awards
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Datum gebruik 2023-06-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Datum gebruik 2023-06-13