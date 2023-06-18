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Arrêté
MCM760/12
Musique numérique avec encodage des CD en MP3
Encodez vos CD préférés sur votre baladeur MP3 grâce à l'élégante microchaîne hi-fi MCM760 offrant une excellente qualité de son. L'enregistrement s'effectue par simple pression d'une touche, sans nécessiter d'ordinateur ! Vous pouvez alors écouter votre musique préférée sur votre baladeur MP3.
Lecture MP3/WMA-CD
USB Direct
Le tweeter néodyme à ruban est un tweeter monopôle qui produit un son dynamique et vif en façade. Il s'agit d'une technologie fréquemment utilisée dans les systèmes audio haut de gamme pour reproduire le son avec la plus grande fidélité. Les cônes et les tweeters dôme classique fonctionnent selon le principe d'une bobine à déplacement directionnel, tandis que le tweeter néodyme à ruban émet des fréquences élevées selon un schéma d'émission de 180°. Cela accroît considérablement la largeur du spectre sonore dans les fréquences élevées et élargit la zone de situation d'écoute idéale pour offrir un son large et naturel.
Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
3.8
sur 6
8
Avis
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Avantages
Taille , son , esthétique
Contre
Un twetter à ruban HS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM760 Microchaîne hi-fi
Date d'utilisation 2023-05-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM760 Microchaîne hi-fi
Date d'utilisation 2023-05-18
MrMusik
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM760 HiFi-Microsystem
Oui, je recommande ce produit
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Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM760 HiFi-Microsystem
Oui, je recommande ce produit
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Morceaux protégés par DRM non pris en charge.