De MCM-760 is vrij compact en kan overal staan, bijvoorbeeld op een hoek van het bureau. Het ingebruik nemen gaat snel en is gemakkelijk. De bediening is eenvoudig en het is leuk dat je een cd meteen op je usb-stick kunt opnemen. Echter dit duurt lang omdat je alle liedjes moet afspelen om ze op te nemen, dus het op de PC opnemen gaat vele malen sneller. Het is mogelijk om een I-pod op de usb-poort aan te sluiten, echter kun je dan niet meer kiezen welk liedje er gespeeld wordt. Dit gebeurd dan volgens een bepaalde volgorde die niet gewijzigd kan worden, het leuke is dat hij wel meteen opgelaad word. Al met al is het een fijn apparaat dat eenvoudig werkt, het grootste nadeel is het beperkte vermogen om bass en treble in te stellen. Je kunt namelijk alleen kiezen uit waardes van -2 tot +2. Voor mij is dit overigens genoeg, maar voor andere kan het problematisch zijn. Ik vindt het geluid goed klinken, maar ik ben geen kenner dus kijk wat je met de beoordeling kunt.