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Niet meer leverbaar
MCM760/12
Digitale muziek met kopiëren vanaf CD
Kopieer uw favoriete CD's naar een MP3-speler op het elegante MCM760 Micro HiFi-systeem met fantastisch geluid. U kunt eenvoudig opnemen met één druk op de knop, zonder PC! En u kunt van uw favoriete muziek genieten op uw draagbare MP3-speler.
MP3/WMA-CD-weergave
Directe weergave vanaf USB
De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
3.8
van 5
8
Reviews & awards
Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
MrMusik
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Voordelen
Taille , son , esthétique
Nadelen
Un twetter à ruban HS
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 Microchaîne hi-fi
Datum gebruik 2023-05-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 Microchaîne hi-fi
Datum gebruik 2023-05-18
Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.