Bobine acoustique plus légère, pour une meilleure clarté et une scène sonore plus large

Le Fidelio M1MKII est doté d'une bobine acoustique plus légère que les modèles précédents, ce qui assure une plus grande clarté dans les basses fréquences et une plus grande extension dans les hautes fréquences. Ainsi, le son est plus finement détaillé, et la scène sonore est plus large.