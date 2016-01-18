ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

FidelioCasque avec Micro

M1MKIIBK/00

2.6

| (16) Avis

Un son haute fidélité, une conception soignée

Associant un son inégalé et un confort réel à un design emblématique, le Philips Fidelio M1MKII a été conçu par des experts et fabriqué de manière à offrir un son haute définition. Léger et robuste, il offre une excellente réduction du bruit aux utilisateurs nomades.

Voir tous les avantages

Un son haute fidélité, une conception soignée

  • Son haute résolution

  • Supra-aural

  • Coussinets Deluxe à mémoire de forme

  • Pliage à plat

Le système Bass Reflex produit des basses claires, dynamiques et équilibrées

Le système Bass Reflex produit des basses claires, dynamiques et équilibrées

L'architecture acoustique fermée à l'arrière du casque bénéficie du système Bass Reflex qui équipe les coquilles d'évents stratégiquement positionnés. Cela permet de réguler la pression d'air dans le compartiment interne et d'offrir au diaphragme un environnement contrôlé pour une réponse acoustique optimale. L'action conjointe de l'étanchéité acoustique permet d'isoler et de rendre avec précision chaque détail sonore naturel et d'assurer des basses dynamiques, sans faire de compromis sur la clarté.

Aluminium et cuir fin piqué pour une sensation et un style exceptionnels

Aluminium et cuir fin piqué pour une sensation et un style exceptionnels

Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son pur et authentique

Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son pur et authentique

Avant d'être regroupés par deux, les transducteurs sont soigneusement sélectionnés, réglés et testés pour garantir le rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, ils utilisent des aimants haute puissance en néodyme pour délivrer un son haute définition à plage dynamique étendue, jusque dans les moindres détails.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 6

16

Avis

18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

08/09/2014

France

France

Excellent

Un excellent casque, dans tout les domaines, un rendu sonore qui respecte le choix des musiciens. très confortable, très bon design, rien a redire, parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.