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Niet meer leverbaar
M1MKIIBK/00
HiFi-geluid, zorgvuldig ontwerp
De Philips Fidelio M1MKII heeft een iconisch ontwerp waarin het beste geluid en optimaal comfort samenkomen. De hoofdtelefoon is deskundig ontworpen en geproduceerd voor HD-muziek. Het lichte, maar stevige ontwerp zorgt bovendien voor uitstekende geluidsisolatie.
Audio met hoge resolutie
Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
Opvouwbaar
Het hoofdtelefoonontwerp met gesloten achterkant maakt onderdeel uit van een Bass Reflex-systeem dat bestaat uit oordoppen met strategisch geplaatste openingen. Hiermee wordt de luchtdruk in de binnenste kamer geregeld, zodat het diafragma functioneert in een gecontroleerde omgeving voor optimale akoestische respons. In combinatie met de geluiddichte constructie wordt elk natuurlijk geluidsdetail geïsoleerd, wat een nauwkeurig en dynamisch basgeluid oplevert, zonder dat het ten koste gaat van de helderheid.
Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.
2.6
van 5
16
Reviews & awards
cookie1
14/06/2017
United Kingdom
Fantastic design and amazing sound
I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
ulfasso
18/01/2016
France
casque exceptionnel
un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Steppi74
13/04/2015
France
Une vraie réussite
L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic