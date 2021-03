Luxe kussens van memory foam voor een ergonomische pasvorm

Het materiaal dat is gebruikt voor de Fidelio-hoofdtelefoon is zorgvuldig geselecteerd om te zorgen voor een langdurig draagcomfort en een uitmuntend geluid. De luxe, ademende oorkussens met memory foam zijn ontworpen voor een optimale ergonomische pasvorm. Het schuimrubber vormt zich niet alleen perfect naar de vorm van uw oor, maar het sluit ook de bastonen in en houdt omgevingsgeluid buiten. Dit is samen met de buitenkant van het oorkussen ontworpen, waarbij de juiste verhoudingen stof en synthetisch leer zijn gebruikt, om druk op het oor en warmteophoping te verminderen, zodat de hoofdtelefoon uitstekend voelt en klinkt.