Brossage sonique : le summum de l'efficacité

Éliminez la plaque dentaire grâce à la technologie sonique, notre référence en matière de nettoyage doux et efficace. Lorsque vous vous brossez les dents, jusqu'à 62 000 mouvements de brossage et l'action des fluides dynamiques permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès, pour une bouche incroyablement fraîche et propre.