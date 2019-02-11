ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

Philips Sonicare HealthyWhite+Brosse à dents électrique

HX8911/01

4.1
| (251) Avis | 84% recommandent ce produit
Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*
Magnifiez votre sourire tous les jours sans renoncer aux aliments et boissons que vous aimez ! Il est prouvé que la brosse à dents rechargeable Philips Sonicare Whitening élimine jusqu'à 100 % de taches en plus, pour des dents plus blanches en seulement 1 semaine*.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

  • 2 modes

  • 6 réglages personnalisables

  • 1 tête de brosse

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus par rapport à une brosse à dents manuelle*

Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus par rapport à une brosse à dents manuelle*

La brosse à dents Philips Sonicare élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement 1 semaine.

Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches

Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches

Le modèle DiamondClean est la tête de brosse Philips Sonicare la plus performante en matière d'éclaircissement. Ses brins d'une dureté moyenne implantés en losange éliminent la plaque efficacement et en douceur. La brosse à dents électrique Philips Sonicare offre des résultats bien supérieurs à ceux d'une brosse à dents manuelle en termes de nettoyage et de blancheur des dents.

Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

Mode Clean and White : efficacité prouvée pour éliminer les taches

Le mode Clean 2 minutes élimine parfaitement la plaque dentaire (durée de brossage recommandée par les dentistes). Le mode White nettoie les taches à la surface des dents, les éclaircit et les polit. Il élimine les taches ordinaires telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Les dents sont jusqu'à 2 tons plus clairs en 2 semaines seulement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

251

Avis

84%

recommandent ce produit

11/02/2019

France

France

Acheteur vérifié

très bonne brosse recommandée par mon dentiste

brossage très efficace et très doux pour les gencives. Les enfants ont la leur aussi. et très bon service après vente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique

11/02/2019

France

France

très bonne brosse recommandée par mon dentiste

brossage très efficace et très doux pour les gencives. Les enfants ont la leur aussi. et très bon service après vente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique

22/04/2018

France

France

Un produit bien conçu !

Bien conçu (dans les moindres détails), mais pas que ! Également et surtout bien réalisé ! Du coup, facilité d'utilisation et efficacité au rendez-vous.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean