Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

Magnifiez votre sourire tous les jours sans renoncer aux aliments et boissons que vous aimez ! Il est prouvé que la brosse à dents rechargeable Philips Sonicare Whitening élimine jusqu'à 100 % de taches en plus, pour des dents plus blanches en seulement 1 semaine*. Voir tous les avantages