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Philips Sonicare HealthyWhite+Sonische, elektrische tandenborstel

HX8911/01

4.1
| (251) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*
Verfraai elke dag uw glimlach zonder dat u voedingsmiddelen en dranken die verkleuringen veroorzaken moet laten staan! De oplaadbare Philips Sonicare-tandenborstel verwijdert 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week*.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

*Vergeleken met een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 100% meer vlekken in slechts 1 week*

  • 2 poetsstanden

  • 6 aanpasbare instellingen

  • 1 opzetborstel

Verwijdert tot wel 100% meer vlekken dan een gewone tandenborstel*

Verwijdert tot wel 100% meer vlekken dan een gewone tandenborstel*

Deze Philips Sonicare-tandenborstel verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

DiamondClean-opzetborstel voor wittere tanden

DiamondClean-opzetborstel voor wittere tanden

DiamondClean-opzetborstels, de beste opzetborstels van Philips Sonicare voor wittere tanden, hebben ruitvormige, medium harde borstelharen die op een effectieve en veilige manier tandplak verwijderen. Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt voor een uitzonderlijk schoon resultaat en wittere tanden dan een gewone tandenborstel.

Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen

Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen

2 minuten Clean-modus biedt de ultieme tandplakverwijdering (door tandheelkundigen aanbevolen poetstijd). White-modus verwijdert oppervlaktevlekken, polijst tanden en maakt ze witter. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

251

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

21/02/2018

België

België

Geverifieerde koper

De beste elektrische tandenborstel

Overgeschakeld naar Philips Sonicare na jarenlang gebruik met roterende borstels. De sonische trillingen zijn veel zachter en dus beter voor mijn tandvlees en met de miniborsteltjes kom ik overal grondig bij. Zeer tevreden met mijn keuze.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

28/05/2016

België

België

Geverifieerde koper

Prima product!

Het was even wennen in het begin, in vergelijk met mijn vorige elektrische tandenborstel. Maar nu zou ik hem niet meer willen missen. Mijn tanden voelen na elke poetsbeurt echt zuiver aan, geweldig gevoel!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

19/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Beter laat dan nooit

Poetsbewegingen, frequentie geven een goed poets resultaat. Tandvlees wordt ook goed gereinigd bij de tandhals, zonder het tandvlees overmatig te belasten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/01 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand