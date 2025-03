Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

La brosse à dents Philips Sonicare 5300 va au-delà du nettoyage en profondeur pour éliminer sans effort les taches en surface et vous offrir un sourire plus éclatant. La tête de brosse W2 Optimal White permet de maintenir facilement l'éclat entre deux séances d'éclaircissement professionnel, tout en éliminant jusqu'à sept fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.