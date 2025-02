Mode QuickDry pour un séchage plus rapide du filtre (en attente de brevet)

Ne laissez pas les microbes s'installer et empêchez l'humidité de s'accumuler grâce au mode intelligent QuickDry (en attente de brevet). Il utilise la puissance du ventilateur pour sécher le filtre plus rapidement et, lorsque celui-ci est sec, éteint l'appareil à l'aide d'un capteur. Résultat : le filtre bénéficie d'un entretien plus hygiénique et d'une durée de vie prolongée.