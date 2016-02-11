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HTS5580/12
Arrêté
Pourquoi ne puis-je pas voir l'effet 3D alors que mon disque porte la mention 3D ?
Quelle version logiciel de mon lecteur Philips supporte la lecture 3D?
Que signifie DLNA ?
Puis-je utiliser la fonctionnalité Parcourir le PC (DLNA) sur mon lecteur pour regarder des fichiers vidéo haute définition stockés sur mon PC ?
Puis-je utiliser mon lecteur Blu-ray 3D Philips avec une autre marque de téléviseur ?
Puis-je mettre à jour mon home cinema Philips pour qu’il supporte la 3D ?
Puis-je lire des disques Blu-Ray normaux sur mon lecteur Philips 3D ?
Mon lecteur Philips prend-il en charge la 3D ?
Puis-je utiliser mon lecteur Blu-ray 3D avec mon téléviseur actuel non 3D ?
Quels serveurs multimédias fonctionnent avec mon lecteur Philips ?
Pourquoi est-il impossible de reprendre la lecture de mon disque BD Java ?
Puis-je lire des disques Blu-Ray normaux sur mon lecteur Philips 3D ?
Le lecteur Blu-ray Philips inclut-il la conversion 2D-3D ?
Puis-je rechercher des fichiers sur mon ordinateur depuis mon lecteur Philips ?
Pourquoi le menu Audio Sync s’affiche-t-il lorsque je modifie la résolution HDMI ?
Impossible de changer la langue des sous-titres avec la télécommande
La fonction de recherche ne fonctionne pas en connexion DNLA
Qu'est-ce que la fonctionnalité BD Live ?
Mon lecteur Philips n’affiche pas le contenu HD via la connexion vidéo composantes
Impossible de diffuser des vidéos sur mon lecteur Philips en DNLA
Comment exécuter la mise à jour logicielle de mon appareil Philips via USB ?
Comment obtenir le logiciel libre de mon lecteur Philips ?
Impossible d’accéder à la fonction BD-Live de mon Home Cinema Philips
Mes dossiers sont vides lorsque je parcours mon PC à partir de mon Home Cinéma
Les sous-titres de mon DivX ne s’affichent pas sur mon Home Cinema Philips
Absence de vidéo quand mon iPod est connecté à ma station d’accueil Philips
La touche des sous-titres de la télécommande de mon lecteur ne fonctionne pas
Le son et l'image vidéo ne sont pas synchronisés sur mon Home Cinema Philips
Aucun périphérique n'apparaît dans l'écran Windows de Partage
J'ai oublié le mot de passe de mon appareil Philips
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