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Niet meer leverbaar
HTS5580/12
Bezeten van muziek
Danzkij de verbluffende Surround Sound van dit systeem waant u zich in een echte bioscoop. U kunt materiaal van de meest uiteenlopende bronnen afspelen, van verschillende typen discs tot draagbare mediaspelers en USB-sticks.
3D-gerichte luidsprekers
Blu-ray 3D afspelen
Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.
3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.
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3.4
van 5
10
Reviews & awards
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Fredi1970
16/07/2013
Österreich
tolles Klangerlebnis
Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System