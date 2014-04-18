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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS5580/12

3.4

| (10) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Danzkij de verbluffende Surround Sound van dit systeem waant u zich in een echte bioscoop. U kunt materiaal van de meest uiteenlopende bronnen afspelen, van verschillende typen discs tot draagbare mediaspelers en USB-sticks.

Bekijk alle voordelen

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Bezeten van muziek

  • 3D-gerichte luidsprekers

  • Blu-ray 3D afspelen

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

-

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

10

Reviews & awards

2

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

16/07/2013

Österreich

Österreich

tolles Klangerlebnis

Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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