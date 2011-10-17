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Arrêté
HTS5580/12
L'obsession du son
Ce système numérique complet offre un son Surround exceptionnel pour une expérience vidéo digne d'un cinéma, chez vous. Il prend en charge une grande variété de formats de disques, de lecteurs multimédia portables et de clés USB.
Enceintes 3D incurvées
Lecteur Blu-ray 3D
Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.
Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.
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3.4
sur 6
10
Avis
cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
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earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
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bidoche
16/07/2012
France
joli produit
ce produit offre un très bon son même en basse puissance le lecteur Blu-ray offre une bonne qualité d'image ainsi quand 3D ,dommage qu'il est un peu de mal pour les mkv.sinon bon produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes