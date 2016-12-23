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Arrêté

Barre de son

HTL5160B/12

3.2

| (27) Avis

Clarté vocale inégalée des 3.1 canaux

Optimisez votre téléviseur avec une clarté vocale améliorée et un son Virtual Surround, pour une véritable expérience cinématographique. Profitez d'un son de haute qualité et d'une diffusion parfaitement fluide pour vos applications musicales préférées grâce à cette barre de son Google Cast.

Voir tous les avantages

avec Google Cast™ et Spotify Connect

Clarté vocale inégalée des 3.1 canaux

  • 3.1, caisson de basses sans fil

  • Google Cast et Spotify Connect

  • NFC et Bluetooth®

  • 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC

Haut-parleur 2 voies pour une clarté et une gamme dynamique inégalées

Haut-parleur 2 voies pour une clarté et une gamme dynamique inégalées

Haut-parleur 2 voies pour une clarté inégalée et une gamme dynamique explosive

Connexion par simple contact avec les smartphones compatibles NFC pour l'appairage Bluetooth®

Connexion par simple contact avec les smartphones compatibles NFC pour l'appairage Bluetooth®

Appairez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications) par simple contact. Avec votre smartphone ou tablette compatible NFC, touchez la zone NFC d'un TV Sound pour allumer ce dernier. Lancez l'appairage Bluetooth® et commencez à diffuser de la musique.

Spotify Connect : le moyen le plus simple et le plus efficace pour écouter sa musique directement depuis l'application Spotify.

Spotify Connect : le moyen le plus simple et le plus efficace pour écouter sa musique directement depuis l'application Spotify.

Avec Spotify Connect, parcourez, explorez et écoutez de la musique dans n'importe laquelle de vos pièces, en utilisant votre smartphone comme télécommande. Votre enceinte communique directement avec votre box Internet, ce qui vous permet d'utiliser votre smartphone pour les appels téléphoniques et les vidéos, et même de vous déplacer hors de portée sans interrompre votre musique. L'autonomie de votre batterie est préservée. Vous avez accès à tout ce qui fait le succès de Spotify, une large bibliothèque, des playlists proposées par les équipes Spotify et celles composées par vos soins.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

27

Avis

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Cet avis concerne le produit HTL5160B Barre de son

Cet avis concerne le produit HTL5160B Barre de son

21/05/2016

France

France

Très bon produit

Le 3.1 est vraiment un plus. Le caisson de basse est très puissant. La qualité acoustique est de très bon niveau. Le Design est parfait et sait se faire oublier dans le salon. La connectivité de cette barre est vraiment complète. Philips a même pensé à fournir le câble optique, et c'est très bien pour les téléviseurs qui ne sont pas équipés du port HDMI ARC. Le seul point négatif, est la petite LED, qui malgré les 3 régales, reste très lumineuse. J'espère que Philips fera une mise à jour du logiciel, de sorte que cette LED s'éteigne après quelques secondes. Je reste malgré cela, extrêmement satisfait de la qualité et du rendu sonore ne cette barre. Merci à toute l'équipe Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTL5160B Barre de son

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Cet avis concerne le produit HTL5160B Barre de son

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTL5160B Soundbar speaker

Oui, je recommande ce produit

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  2. Un compte Spotify Premium est requis pour cette enceinte.