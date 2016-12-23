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Arrêté
HTL5160B/12
Clarté vocale inégalée des 3.1 canaux
Optimisez votre téléviseur avec une clarté vocale améliorée et un son Virtual Surround, pour une véritable expérience cinématographique. Profitez d'un son de haute qualité et d'une diffusion parfaitement fluide pour vos applications musicales préférées grâce à cette barre de son Google Cast.
3.1, caisson de basses sans fil
Google Cast et Spotify Connect
NFC et Bluetooth®
1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC
Haut-parleur 2 voies pour une clarté inégalée et une gamme dynamique explosive
Appairez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications) par simple contact. Avec votre smartphone ou tablette compatible NFC, touchez la zone NFC d'un TV Sound pour allumer ce dernier. Lancez l'appairage Bluetooth® et commencez à diffuser de la musique.
Avec Spotify Connect, parcourez, explorez et écoutez de la musique dans n'importe laquelle de vos pièces, en utilisant votre smartphone comme télécommande. Votre enceinte communique directement avec votre box Internet, ce qui vous permet d'utiliser votre smartphone pour les appels téléphoniques et les vidéos, et même de vous déplacer hors de portée sans interrompre votre musique. L'autonomie de votre batterie est préservée. Vous avez accès à tout ce qui fait le succès de Spotify, une large bibliothèque, des playlists proposées par les équipes Spotify et celles composées par vos soins.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.2
sur 6
27
Avis
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Cet avis concerne le produit HTL5160B Barre de son
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Cram
21/05/2016
France
Très bon produit
Le 3.1 est vraiment un plus. Le caisson de basse est très puissant. La qualité acoustique est de très bon niveau. Le Design est parfait et sait se faire oublier dans le salon. La connectivité de cette barre est vraiment complète. Philips a même pensé à fournir le câble optique, et c'est très bien pour les téléviseurs qui ne sont pas équipés du port HDMI ARC. Le seul point négatif, est la petite LED, qui malgré les 3 régales, reste très lumineuse. J'espère que Philips fera une mise à jour du logiciel, de sorte que cette LED s'éteigne après quelques secondes. Je reste malgré cela, extrêmement satisfait de la qualité et du rendu sonore ne cette barre. Merci à toute l'équipe Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTL5160B Barre de son
Oui, je recommande ce produit
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Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTL5160B Soundbar speaker
Oui, je recommande ce produit
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La disponibilité du service musical dépend des pays. Rendez-vous sur le site Web du service musical concerné pour plus de détails.
Un compte Spotify Premium est requis pour cette enceinte.