Spotify Connect : le moyen le plus simple et le plus efficace pour écouter sa musique directement depuis l'application Spotify.

Avec Spotify Connect, parcourez, explorez et écoutez de la musique dans n'importe laquelle de vos pièces, en utilisant votre smartphone comme télécommande. Votre enceinte communique directement avec votre box Internet, ce qui vous permet d'utiliser votre smartphone pour les appels téléphoniques et les vidéos, et même de vous déplacer hors de portée sans interrompre votre musique. L'autonomie de votre batterie est préservée. Vous avez accès à tout ce qui fait le succès de Spotify, une large bibliothèque, des playlists proposées par les équipes Spotify et celles composées par vos soins.