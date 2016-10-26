Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HTL5160B/12
Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid
Upgrade uw TV met verbeterde spraakkwaliteit en virtual surround sound voor een ervaring als in de bioscoop. Geniet met deze SoundBar met Google Cast van geluid van hoge kwaliteit en moeiteloos afspelen via uw favoriete muziek-apps.
3.1-kanaals draadloze subwoofer
Google Cast en Spotify Connect
Bluetooth en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC
2-weg luidspreker voor de beste helderheid en een explosief dynamisch bereik
Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.
Als u Spotify Connect gebruikt kunt u gemakkelijk muziek zoeken, ontdekken en afspelen vanuit iedere kamer in huis met uw smartphone als afstandsbediening. Met een directe verbinding met Spotify kunt u muziek rechtstreeks afspelen uit de cloud, zodat u uw mobiele apparaat kunt gebruiken voor oproepen, video's of zelfs buiten het bereik zonder onderbreking van uw muziek. Dit is ook beter voor de accu, omdat de energie die wordt gebruikt voor muziek is geminimaliseerd. Al dezelfde geweldige Spotify-functies zijn aanwezig, van de kant-en-klare lijsten naar de hoge bemonsteringsfrequenties. Door optimale prestaties hebt u alles wat u nodig hebt om nieuwe muziek te ontdekken en te luisteren.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.2
van 5
27
Reviews & awards
Ducarmon
26/10/2016
Nederland
Makkelijk aan te sluiten soundbar
De soundbar heeft een goed geluid is makkelijk te bedienen maar is iets groter uitgevallen dan verwacht, kopen we de volgende tv op maat van de soundbar : )
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5160B SoundBar-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5160B SoundBar-luidspreker
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5160B Soundbar speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTL5160B Soundbar speaker
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Deze review is gemaakt voor HTL5160B Barre de son
Deze review is gemaakt voor HTL5160B Barre de son
De beschikbaarheid van muziekdiensten is afhankelijk van uw land. Ga naar de relevante muziekdienst-website voor meer informatie.
Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.