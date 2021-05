Eenvoudig muziek verzenden van telefoon naar luidspreker met Google Cast

Geniet van hoge kwaliteit en een vloeiende geluidsweergave met uw favoriete muziek-apps. In deze SoundBar is Google Cast ingebouwd zodat u uw favoriete muziek-apps van uw persoonlijke apparaat naar uw luidsprekers kunt casten. U kunt casten vanaf uw iPhone®, iPad®, Android-telefoon of -tablet, Mac®- of Windows-laptop of Chromebook.