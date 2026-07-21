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Arrêté
Assistance
HTL5160B/12
Arrêté
Je ne peux pas mettre le logiciel de ma barre de son Philips à niveau via l'application HCWeSet
La configuration du réseau des mes appareils Philips et mon appareil iOS n'aboutit pas
Impossible de connecter mon appareil Philips au réseau
Mon caisson de basses/mes enceintes sans fil se déconnectent sans arrêt
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit