Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
HTB7255D/12
Pour des films et de la musique au son parfait
Le nouveau système Home Cinéma 2 enceintes Blu-ray 3D Philips HTB7255D offre un son d'une clarté inégalée, et une expérience Surround réellement convaincante. Apportez une nouvelle dimension à vos films et musiques préférés.
Amplificateur de classe D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi et Bluetooth® intégrés
500 W
Les amplificateurs de classe D haute qualité Philips sont conçus pour préserver la source sonore originale afin d'offrir un signal audio plus précis et ainsi de reproduire les détails sonores de la musique et des films exactement comme l'artiste ou le réalisateur les ont pensés.
Lecture des fichiers musicaux stockés sur iPod/iPhone et recharge de l'iPod/iPhone.
La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.
3.3
sur 6
6
Avis
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Acheteur vérifié
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Avantages
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Contre
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Date d'utilisation 2019-03-08
Cet avis concerne le produit HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Date d'utilisation 2019-03-08
DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.
Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.