Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.