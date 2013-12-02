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Niet meer leverbaar

2.1 3D Blu-ray home cinema

HTB7255D/12

3.3

| (6) Reviews & awards

Geniet van perfect geluid bij films en muziek

De nieuwe 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 home cinema van Philips biedt een ongekend heldere audioweergave met overtuigende Surround Sound. Zo geeft u uw favoriete films en muziek een nieuwe dimensie.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geniet van perfect geluid bij films en muziek

  • Klasse D-versterker

  • CinemaPerfect HD

  • Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth®

  • 500 W

Premium klasse D-versterkers voor behoud van alle geluidsdetails

Premium klasse D-versterkers voor behoud van alle geluidsdetails

De premium klasse D-versterkers van Philips zijn speciaal ontwerpen om het oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, waardoor alle akoestische details in muziek en films precies zo worden overgebracht als de artiest of regisseur heeft bedoeld.

Muziek afspelen en opladen van iPod/iPhone

Muziek afspelen en opladen van iPod/iPhone.

Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

6

Reviews & awards

5
2
1

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

08/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Voordelen

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Nadelen

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Datum gebruik 2019-03-08

Deze review is gemaakt voor HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Datum gebruik 2019-03-08

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