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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HTB7255D/12
Niet meer leverbaar
Werkt een 3D-bril voor mensen met een bril?
Hoe kan ik voorkomen dat de disc automatisch wordt afgespeeld?
Kan ik mijn Philips 3D-speler in combinatie met een TV van een ander merk gebruiken?
Welke typen USB worden ondersteund door het Philips HCS?
Ondersteunt mijn Philips-speler 3D?
Kan de Philips Blu-ray-speler 2D omzetten in 3D?
Hoe werkt 3D?
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