Des styles variés et fonction ionique

Séchez et stylisez en même temps. La brosse soufflante Philips Essential vous permet de créer de magnifiques styles naturels tout en apportant plus de brillance à vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les 4 accessoires conviennent aux cheveux longs et courts, pour une utilisation en toute simplicité. Voir tous les avantages