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Niet meer leverbaar
HP8663/00
4 hulpstukken
Ionenverzorging
ThermoProtect-temperatuur
De Air Styler met een luchtstroom van 800 W voor zacht drogen en stylen. Elke dag resultaten als in de kapsalon.
De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
De instelling ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijgt u de beste verzorgende resultaten.
4.1
van 5
57
Reviews & awards
cedricj
13/05/2020
België
airstyler
Met dit product kun je elke haarstijl maken, stijl haar, licht golvend en krullen .
Voordelen
goede airstyler
Nadelen
geen
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler
Mammmm
17/08/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Mooie kapsel als in de salon
Deze fijne föhnborstel gebruik ik nu een aantal weken. Hij stylt mijn haar goed model en ik vind hem prettig in de hand liggen. Hij is een stuk compacter dan de meeste andere föhns en de opzetstukken zijn ook compact en dus zo mee te nemen. De kleur oogt chique. Hij ziet er stylisch uit. De föhn werkt eenvoudig en werkt voor zich geen ingewikkeld gedoe. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik mijn haar goed gekamd moet hebben voor ik gebruik anders trekt hij nogal. Dat is ook logisch natuurlijk. Mijn haren zijn snel droog en goed in model. Een kappers gevoel maar dan thuis. Een verzorgde coupe dankzij de fijne en wat grovere borstelkoppen. Ik vind de koude luchtstand erg prettig zeker omdat ik verzekerd ben van pluisvrij haar. Toch vind ik ondanks mijn favoriete koude luchtstand het fijn dat er 3 standen opzitten zodat ik verschillende kan gebruiken als ik dat wil.
Voordelen
Handzaam
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHA305/00 Airstyler
Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHA305/00 Airstyler
Badia
02/09/2020
Nederland
Philips-medewerker
Super blij mee !
[Employee of philipsglobal] Ik ben er blij mee heel handig en makkelijk te gebruiken ! Kortom gewoon kopen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essential HP8663/00 Airstyler