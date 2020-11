Capteur MoistureProtect

La technologie innovante infrarouge MoistureProtect surveille et adapte en permanence la température de séchage aux besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent mesure la température à la surface de vos cheveux 4 000 fois par séance de séchage et règle la chaleur pour éviter que les cheveux ne se dessèchent et que les cuticules ne s'abîment. Vos cheveux restent parfaitement hydratés, pour une douceur et une brillance inégalées. Vous pouvez activer et désactiver le capteur en fonction de vos besoins.