Rasoir féminin Double Contour

Ce rasoir innovant à double grille vous garantit un rasage rapide et efficace. Grâce à sa double tête, il permet de raser les poils les plus rebelles. La tête de rasage ultra-douce, recouverte d'or 24 carats, limite les irritations et permet de raser les zones les plus sensibles. Voir tous les avantages