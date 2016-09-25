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Arrêté
Des résultats dignes d'un professionnel à tout moment
Le sèche-cheveux de voyage SalonDry Travel 2 000 W a tout ce qu'il faut pour vous offrir des résultats dignes d'un professionnel, où que vous soyez.
2 000 W
Pliable
Bi-voltage
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 000 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
Un séchage tout en douceur avec 2 vitesses réglables
Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio