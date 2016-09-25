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Arrêté

SalonDry TravelSèche-cheveux de voyage

HP4829/00

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Des résultats dignes d'un professionnel à tout moment

Le sèche-cheveux de voyage SalonDry Travel 2 000 W a tout ce qu'il faut pour vous offrir des résultats dignes d'un professionnel, où que vous soyez.

Voir tous les avantages

Sèche-cheveux SalonDry Travel

Des résultats dignes d'un professionnel à tout moment

  • 2 000 W

  • Pliable

  • Bi-voltage

Puissance professionnelle de 2 000 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 000 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 000 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.

2 vitesses réglables pour un séchage tout en douceur

2 vitesses réglables pour un séchage tout en douceur

Un séchage tout en douceur avec 2 vitesses réglables

Touche air froid pour fixer la coiffure

Touche air froid pour fixer la coiffure

Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

Spécificités Techniques

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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