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Niet meer leverbaar

SalonDry TravelReisföhn

HP4829/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Overal perfecte resultaten

De SalonDry Travel-föhn van 2000 W is voorzien van alles wat je nodig hebt voor een professioneel resultaat. Waar je ook bent.

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SalonDry Travel-föhn

Overal perfecte resultaten

  • 2000 W

  • Opvouwbaar

  • Dubbel voltage

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Deze professionele föhn van 2000 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

2 flexibele snelheidsstanden voor optimale verzorging

2 flexibele snelheidsstanden voor optimale verzorging

Voorzichtig drogen met 2 flexibele snelheidsstanden

Coolshot voor je eigen style

Coolshot voor je eigen style

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een intense stroom koude lucht, een onmisbare professionele functie voor kappers. Het wordt na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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