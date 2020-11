Efficace, fiable et facile à utiliser

Le nébulisateur par compression pédiatrique à l’effigie de Sami le phoque associe efficacité et fiabilité dans un design ludique et agréable, afin que vous et votre enfant puissiez bénéficier d’une expérience de traitement encore plus conviviale. Le compresseur est lesté afin d’apporter une stabilité supplémentaire.