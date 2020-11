Behandeling in 6-8 minuten*

De SideStream-vernevelaar is speciaal ontworpen om de behandelingstijden voor uw kind zo kort mogelijk te houden. Terwijl Sami de zeehond lucht door de buis duwt, wordt er extra lucht aangezogen via de bovenkant van de vernevelaar. Zo ontstaat er voor uw kind een snelle flow van aerosolmedicatie om in te ademen. Een behandeling kan in slechts 6 minuten worden afgerond*