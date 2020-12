Avec un sabot barbe réglable offrant 12 hauteurs de coupe, de 1 à 23 mm

Si vous avez une barbe ou si vous souhaitez une barbe de 3 jours impeccable, il vous suffit de fixer le sabot barbe réglable et de sélectionner l'une des 12 hauteurs de coupe verrouillables, comprises entre 1 et 23 mm et séparées par un pas d'exactement 2 mm. Pour obtenir une barbe de 3 jours, retirez le sabot afin de réaliser une coupe à 0,5 mm.