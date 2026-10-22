Hairclipper series 3000

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CP0916
Sabot cheveux réglable pour votre tondeuse à cheveux
Ce sabot réglable est conçu pour votre tondeuse à cheveux. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !
Gris
Hauteur de coupe : 1 à 23 mm
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.