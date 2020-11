Système de détartrage simple et efficace

Un détartrage régulier protège votre fer et vous permet de maintenir une production optimale de vapeur. La fonction exclusive Easy De-Calc Plus, idéalement positionnée, est parfaite pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Une fois l'appareil refroidi, il vous suffit de retirer le bouton Easy De-Calc, et de recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire dans une tasse pour les jeter.