Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik

Het strijkijzer van de stoomgenerator heeft een ideaal gewicht: het is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken, verwijdert de hardnekkigste kreuken in een mum van tijd en vermindert de druk op uw pols. Het maakt ook verticaal stomen zeer eenvoudig en effectief. U kunt nu eenvoudig en efficiënt verticaal kreuken verwijderen uit kwetsbare kledingstukken, zoals zijden bloesjes, jurken, jasjes en zelfs moeilijk te strijken kledingstukken met stukjes metaal, decoraties, knoppen, etc.