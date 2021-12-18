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  • Superkrachtig strijken
  • Superkrachtig strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare Aqua ProStrijkijzer met stoomgenerator

GC9410/60

4.2
| (20) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

Superkrachtig strijken
Het ultralichte strijkijzer en extra grote waterreservoir van 2,5 liter worden bij de PerfectCare Aqua Pro meegeleverd. Het is het ideale hulpmiddel voor lange strijksessies en effectief verticaal stomen.
Bekijk alle voordelen

met een ultralicht strijkijzer

Superkrachtig strijken

  • Druk max. 6,7 bar

  • Stoomstoot tot 450 g

  • Waterreservoircapaciteit van 2,5 l

  • Ultralicht strijkijzer

Extra groot waterreservoir voor langer continu gebruik

Extra groot waterreservoir voor langer continu gebruik

Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles

Eenvoudig en efficiënt te ontkalken

Eenvoudig en efficiënt te ontkalken

Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en zorgt ervoor dat u de allerbeste stoomprestaties behoudt. De speciaal ontworpen en goed geplaatste Easy De-Calc Plus-functie voorkomt op de ideale manier kalkaanslag en verlengt de levensduur van het stoomstrijkijzer. Zowel het lampje als het geluid van het strijkijzer laten u weten wanneer het tijd is om te reinigen en te ontkalken. Wanneer het apparaat koud is, verwijdert u de Easy De-Calc-knop, verzamelt u het vieze water en gooit u het weg.

Bespaar energie met de ECO-modus

Bespaar energie met de ECO-modus

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.2

van 5

20

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3
2

18/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό το προϊόν είναι τέλειο

Αυτό το προϊόν είναι τέλειο. Παράγει ατμό πολύ γρήγορα και είναι πολύ εύκολο στη χρήση και φυσικά σιδερώνει πολύ καλά

Voordelen

Απολύτως τα πάντα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό σίδερο!

Άψογο σιδέρωμα με πολύ καλό ατμό και ελαφριά κατασκευή. Δεν κουράζει ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση. Η δεξαμενή νερού έχει μεγάλη χωρητικότητα χωρίς να χρειάζεται συνέχεια συμπλήρωση. Επίσης το σύστημα αλάτων είναι εξαιρετικό.

Voordelen

Ελαφριά κατασκευή με πολύ ατμό!

Nadelen

Τίποτα.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

20/10/2021

Portugal

Portugal

Ferro Aqua Pro GC9325 - Excelente produto.

Excelente performance, qualidade de construção, funcional e fiável.

Voordelen

Boa qualidade de construção, funcional e fiável.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus