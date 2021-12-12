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Reconditionné
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Pression maxi. 6,5 bars
Effet pressing jusqu'à 440 g
Réservoir d'eau de 2,5 l
Un fer ultra-léger
Pratique, le réservoir d'eau extra-large d'une capacité de 2,5 l, permet jusqu'à 3 heures de repassage ininterrompu, avec un seul remplissage. Il est également transparent et offre une vue à 360°, ce qui vous permet de savoir facilement la quantité d'eau restante pour produire une vapeur efficace. Lorsqu'un remplissage est enfin nécessaire, son grand orifice de remplissage vous permet de le remplir facilement sous le robinet, ou encore au moyen d'un pichet ou d'une bouteille, à tout moment du repassage.
Un détartrage régulier protège votre fer et vous permet de maintenir une production optimale de vapeur. La fonction exclusive Easy De-Calc Plus, idéalement positionnée, est parfaite pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Une fois l'appareil refroidi, il vous suffit de retirer le bouton Easy De-Calc, et de recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire dans une tasse pour les jeter.
Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.
Jusqu'à 45 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, comparaison entre le mode Éco et le mode Turbo