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  • Repassage ultra-puissant
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Reconditionné

PerfectCare Aqua ProCentrale vapeur

GC9324/20R1

4.8
| (41) Avis | 97% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage ultra-puissant
La centrale vapeur PerfectCare Aqua Pro est dotée de notre fer à repasser ultra-léger et d'un réservoir d'eau extra-large de 2,5 l. Elle est idéale pour les longues séances de repassage et un défroissage vertical parfait.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

avec un fer à repasser ultra-léger

Repassage ultra-puissant

  • Pression maxi. 6,5 bars

  • Effet pressing jusqu'à 440 g

  • Réservoir d'eau de 2,5 l

  • Un fer ultra-léger

Réservoir d'eau extra-large pour une utilisation continue prolongée

Réservoir d'eau extra-large pour une utilisation continue prolongée

Pratique, le réservoir d'eau extra-large d'une capacité de 2,5 l, permet jusqu'à 3 heures de repassage ininterrompu, avec un seul remplissage. Il est également transparent et offre une vue à 360°, ce qui vous permet de savoir facilement la quantité d'eau restante pour produire une vapeur efficace. Lorsqu'un remplissage est enfin nécessaire, son grand orifice de remplissage vous permet de le remplir facilement sous le robinet, ou encore au moyen d'un pichet ou d'une bouteille, à tout moment du repassage.

Système de détartrage simple et efficace

Système de détartrage simple et efficace

Un détartrage régulier protège votre fer et vous permet de maintenir une production optimale de vapeur. La fonction exclusive Easy De-Calc Plus, idéalement positionnée, est parfaite pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Une fois l'appareil refroidi, il vous suffit de retirer le bouton Easy De-Calc, et de recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire dans une tasse pour les jeter.

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.

Spécificités Techniques

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  1. Jusqu'à 45 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, comparaison entre le mode Éco et le mode Turbo