Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Refurbishment
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Druk max. 6,5 bar
Stoomstoot tot 440 g
Waterreservoircapaciteit van 2,5 l
Ultralicht strijkijzer
Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles
Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en zorgt ervoor dat u de allerbeste stoomprestaties behoudt. De speciaal ontworpen en goed geplaatste Easy De-Calc Plus-functie voorkomt op de ideale manier kalkaanslag en verlengt de levensduur van het stoomstrijkijzer. Zowel het lampje als het geluid van het strijkijzer laten u weten wanneer het tijd is om te reinigen en te ontkalken. Wanneer het apparaat koud is, verwijdert u de Easy De-Calc-knop, verzamelt u het vieze water en gooit u het weg.
Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.
tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus