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PerfectCare Aqua Pro Strijkijzer met stoomgenerator - refurbished
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GC9324/20R1
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Het ultralichte strijkijzer en extra grote waterreservoir van 2,5 liter worden bij de PerfectCare Aqua Pro meegeleverd. Het is het ideale hulpmiddel voor lange strijksessies en effectief verticaal stomen.
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