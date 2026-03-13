ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

PerfectCare Aqua Pro Strijkijzer met stoomgenerator - refurbished

Philips ondersteuning

PerfectCare Aqua ProStrijkijzer met stoomgenerator - refurbished

GC9324/20R1

PerfectCare Aqua Pro Strijkijzer met stoomgenerator - refurbished

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

GC9300_GC9400_UM_WEU_[01675]_user manual

  • PDF bestand, 4.1 MB
  • 13 March 2026

Het ultralichte strijkijzer en extra grote waterreservoir van 2,5 liter worden bij de PerfectCare Aqua Pro meegeleverd. Het is het ideale hulpmiddel voor lange strijksessies en effectief verticaal stomen.

  • PDF bestand
  • 18 May 2026

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.