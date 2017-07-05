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  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
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Reconditionné

Arrêté

PerfectCare VivaCentrale vapeur

GC7035/20R1

2.9
| (49) Avis

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La centrale vapeur Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 5 bar

  • Effet pressing jusqu'à 210 g

  • Réservoir d'eau de 1,7 l

  • Design compact

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.

Système de nettoyage facile intégré pour des performances longue durée

Système de nettoyage facile intégré pour des performances longue durée

Un détartrage régulier protège votre fer et maintient la production de vapeur. Le système anticalcaire intelligent Smart Calc Clean est une fonction intégrée de détartrage et de nettoyage qui prolonge la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Placez simplement votre fer sur le récipient du système Smart Calc Clean et démarrez le processus. Il faut environ 2 minutes pour recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire. Votre centrale vapeur émet ensuite un signal sonore indiquant qu'elle est à nouveau prête à l'emploi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.9

sur 6

49

Avis

05/07/2017

France

France

Tout simplement magique

Cette centrale est d'un rapport qualité prix formidable. La température se réglant en fonction du tissu n’enlève rein à la qualité de repassage de mon ancienne centrale "une Philips GC 8220 age de 10 ans" au contraire c'est mieux. En résumé, suffisamment puissante pour un repassage de qualité silencieuse et moderne pour un prix raisonnable. Bravo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7035/20 Centrale vapeur

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21/10/2016

France

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Acheteur vérifié

Simple et efficace

Repassage facile .Aucun réglage donc plus besoin de trier .

Oui, je recommande ce produit

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29/09/2016

France

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Simplicité et efficacité

Cette centrale vapeur est vraiment simple d'utilisation. Elle chauffe rapidement et est donc rapidement opérationnelle. En utilisation depuis 8 mois, elle se montre efficace, même si la puissance de vapeur n'est pas la plus importante du marché. Les petits bémol ? Il faut appuyer en permanence sur la gâchette vapeur pour repasser. Le voyant bleu, très design, est un peu aveuglant. Une lumière plus légère serait judicieuse.

Oui, je recommande ce produit

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  1. Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed