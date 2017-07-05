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Reconditionné
Arrêté
GC7035/20R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Pression de la pompe maxi. 5 bar
Effet pressing jusqu'à 210 g
Réservoir d'eau de 1,7 l
Design compact
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.
Un détartrage régulier protège votre fer et maintient la production de vapeur. Le système anticalcaire intelligent Smart Calc Clean est une fonction intégrée de détartrage et de nettoyage qui prolonge la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Placez simplement votre fer sur le récipient du système Smart Calc Clean et démarrez le processus. Il faut environ 2 minutes pour recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire. Votre centrale vapeur émet ensuite un signal sonore indiquant qu'elle est à nouveau prête à l'emploi.
2.9
sur 6
49
Avis
pitbulix24
05/07/2017
France
Tout simplement magique
Cette centrale est d'un rapport qualité prix formidable. La température se réglant en fonction du tissu n’enlève rein à la qualité de repassage de mon ancienne centrale "une Philips GC 8220 age de 10 ans" au contraire c'est mieux. En résumé, suffisamment puissante pour un repassage de qualité silencieuse et moderne pour un prix raisonnable. Bravo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7035/20 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
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symphonie49
21/10/2016
France
Acheteur vérifié
Simple et efficace
Repassage facile .Aucun réglage donc plus besoin de trier .
Oui, je recommande ce produit
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Jampes
29/09/2016
France
Simplicité et efficacité
Cette centrale vapeur est vraiment simple d'utilisation. Elle chauffe rapidement et est donc rapidement opérationnelle. En utilisation depuis 8 mois, elle se montre efficace, même si la puissance de vapeur n'est pas la plus importante du marché. Les petits bémol ? Il faut appuyer en permanence sur la gâchette vapeur pour repasser. Le voyant bleu, très design, est un peu aveuglant. Une lumière plus légère serait judicieuse.
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed