Geïntegreerd systeem voor eenvoudige reiniging voor langdurige prestaties

Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats het strijkijzer op de Smart Calc Clean-bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes zijn opgevangen. De stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.