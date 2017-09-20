Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Refurbishment
Niet meer leverbaar
GC7035/20R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Pompdruk max. 5 bar
Stoomstoot van max. 210 g
Waterreservoircapaciteit van 1,7 liter
Compact ontwerp
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.
Regelmatig ontkalken beschermt het strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats het strijkijzer op de Smart Calc Clean-bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes zijn opgevangen. De stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.
2.9
van 5
49
Reviews & awards
barmycat
20/09/2017
United Kingdom
Very good
This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Bluebird
20/09/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
Very good
This is the first time I bought stream iron it is so good I my children's love it and I love it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
RaiAmit
17/10/2016
United Kingdom
The best steam generator Iron ever used
The best Iron I ever used ( including all the steam generator Irons used). no other iron has the no-burn technology , which makes this iron a perfect tool to iron .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7035/20 Steam generator iron
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed